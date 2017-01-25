KANSIZLIĞIN ÇARESİ RAMBUTAN MEYVESİNDE!

Rambutan meyvesi, dünyanın en ilginç doğa ürünleri arasında geçer ve ülkemizde antalyanın Gazipaşa ilçesinde yetiştirilmektedir. Henüz semt manavlarında görünmeyen rambutan meyvesi lüks manavlarda oldukça yüksek fiyatlarda alıcısını buluyor.

Yüksek miktarda demir içermesi sayesinde hemoglobin değerini arttıran rambutan meyvesinin birçok hastalığa da şifa kaynağı olduğu belirtiliyor.

Kalp ve damar hastalıkları:

Kolesterol hastalarına önerilen bir meyvedir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır.