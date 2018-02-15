Karaciğeri bitiren beslenme alışkanlıkları

Baş ağrıları, cilt bozuklukları karaciğerin sağlıksız olduğunu gösteren en önemli işaretlerdendir.Karaciğeriniz, sindirim sistemi sağlığı için son derece önemli bir organdır. Bu yüzden sağlıklı bir karaciğeri muhafaza etmek son derece önemlidir. Karaciğer, kan dolaşımındaki toksinleri atmaktan sorumludur. Vücut sağlığı için önemli bir yeri olan karaciğere iyi bakmak gerekir. Sıklıkla tükettiğimiz bir takım beslenme alışkanlıklarının karaciğere ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı.