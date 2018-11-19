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  3. Kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı!

Kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı!

Kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı! 1110

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan’ın geçen yaz Bodrum’da kavga etmesinin altından aşk üçgeni çıktı.

 