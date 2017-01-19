KIRMIZI ET ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beden sağlığı açısından büyük önem taşıyan ve dengeli beslenme açısından çok önemli olan eti alırken dikkat alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur var. Et, uygun koşullarda muhafaza edilmediği takdirde insan sağlığı açısından faydadan çok zarar getirebilir.

Eğer kasabınızın sürekli müşterisi haline geldiyseniz, size vereceğimiz birkaç yöntemle sağlığınıza uygun etler seçebilmeniz mümkün olacaktır.

İşte sizler için hazırladığımız et seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsur…