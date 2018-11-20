Kızım iyice erkek çocuğu gibi oldu

Ünlü çiftin kızı, çıktığı alışverişte böyle görüntülendi. Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de görüntülendi. 12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, korumasının eşliğinde alışveriş yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca gitti.