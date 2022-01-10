Kolesterolü 4 haftada yok ediyor, kalp krizi ve felci önlüyor! Süper bes

Kalp krizini ve felci önlüyor, faydaları say say bitmiyor. Bağırsak bakterileri üzerinde faydalı, kolesterolü düşürüyor. Kan şekeri düzeylerini ve kan basıncıdüzeylerini azaltabiliyor, kronik iltihabı azaltıyor. Tam bir antioksidanlar deposu. İşte dört haftada birçok hastalığı yok eden mucizevi besin...

Kaliforniya'da yapılan bir araştırma sonrası üzüm “süper yiyecek” seçildi. Uzmanlar, üzüm tüketiminin, güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olduğu düşünülen bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini önemli ölçüde artırdığını saptarken kolesterolü sadece dört haftada düşürdüğünü ortaya çıkardı.