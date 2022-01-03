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  3. Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi

Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi

Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi 1112

Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi olay yarattı