Kritik tarih: 18 Ocak 2022, saat 21.51!

Kısa bir süre önce vizyona giren ve her haliyle bir sistem eleştirisi olan "Don’t Look Up" filminde bahsi geçen göktaşı olayının bir benzerinin gerçek olabileceği ihtimali korkutuyor. İnsanlığı tehdit edebilecek potansiyelde bir göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı gerçekten var mı? Böyle bir durumda yetkililer sessiz mi kalacak yoksa, 'Yukarı bak' mı diyecek? Peki ya bugüne kadar atmosferi aşıp yeryüzüne düşenler... Şimdi kafamızı gökyüzüne çevirmenin tam zamanı!

Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr-

İnsanlık tarihi boyunca dünya dönem dönem asteroit tehlikeleriyle karşı karşıya kaldı. Kimi zaman göktaşı dünyaya düştü ve bir doğa harikası oluşturdu, kimi zaman da dünyaya ulaşması yalnızca bir ihtimal olarak kaldı. Peki olası bir tehlike karşısında yetkililerin tavrı ne olacak?