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  3. Meghan'ın gelinliğinde Kraliçeyi öfkeden delirten detay!

Meghan'ın gelinliğinde Kraliçeyi öfkeden delirten detay!

Meghan'ın gelinliğinde Kraliçeyi öfkeden delirten detay! 118

Meghan Markle'ın gelinliğindeki bir detay meğer Kraliçe Elizabeth'i öfkeden deliye döndürmüş. Kimsenin konuşmadığı o olayın detayları İngiliz basınına sızdı.