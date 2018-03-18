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Menstrual kap bakın ne amaçla kullanılıyor...

Menstrual kap bakın ne amaçla kullanılıyor... 113

Menstrual kap ile hamile kalmayı kolaylaştırabileceğinizi biliyor musunuz? İşte hamile kalmayı kolaylaştıran menstrual kap yöntemi:

-Menstrual kapın içine semeni yayın.

-Menstrual kapı üreticinin anlattığı şekilde yerleştirin.