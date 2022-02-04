Merdiven altı dedikodularına malzeme olmuş: Kim olduğunu sanıyor ki bu?

Ailesiyle birlikte okyanusun öteki yanına gideli bir yılı aşkın bir zaman oldu ama İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın yarattığı fırtınanın dalgaları dinmek bilmiyor.

DÜĞÜN ÖNCESİ GERİLİM

Gün geçmiyor ki Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmasın. Üstelik bunların bazıları da geçmişe dönük. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. 2018'de Prens Harry ile evlendiği düğün öncesinde yaşanan gerilimle ilgili Markle hakkındami yeni iddia. Evlenmesinin üzerinden daha bir yıl geçmeden yanında çalışanların bir bölümü arka arkaya istifa eden Meghan Markle, düğün öncesi de bazı saray görevlileriyle gerilim yaşamış. Hatta çalışanlar arasında dedikodu konusu bile olmuş.