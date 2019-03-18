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'Michael'ı seviyorum, ne demek istediğimi anladınız mı?'

'Michael'ı seviyorum, ne demek istediğimi anladınız mı?' 1124

Boksör Mike Tyson, Michael Jackson'ın taciz iddiaları tartışmalarına katıldı.

Boksta tüm zamanların en asi sporcusu olarak tanınan Mike Tyson, Michael Jackson'ın taciz iddiaları tartışmalarına katıldı.