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NASA'YI HAREKETE GEÇİRDİ!

NASA'YI HAREKETE GEÇİRDİ! 1118

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaylıları aramak için harekete geçti

Özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında başlayan UFO ihbarları ile günümüze kadar Dünya dışı yaşamın mevcut olabileceğine dair çok sayıda araştırma yapıldı.