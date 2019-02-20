NASA'YI HAREKETE GEÇİRDİ!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaylıları aramak için harekete geçti Özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında başlayan UFO ihbarları ile günümüze kadar Dünya dışı yaşamın mevcut olabileceğine dair çok sayıda araştırma yapıldı.