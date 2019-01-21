Netflix'te izlemeye bir şey bulamayanlar dikkat!

İçinde binlerce yapım olan Netflix’te zevkinize göre bir şeyler arıyor ancak bulamıyorsanız işte size mutlaka izlemeniz gereken birbirinden güzel 15 yapım.

Netflix’te güzel, ilgi çekici, bir oturuşta tüm sezonu bitirilecek dizi veya film bulmak zor. İnsanlardan sürekli dizi veya film önerisi isteyen biriyseniz size kaçırmamanız gereken bir liste hazırladık. Her türden film ve dizinin yer aldığın bu listedeki tüm yapımları bir solukta bitireceğinizden eminiz. Gerilim, polisiye, suç, komedi, romantizm ne ararsanız burada. “Mutlaka izlenecekler” diye bir listeniz varsa oraya yeni diziler ve filmler eklemeye hazır olun.