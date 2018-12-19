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O HASTALIĞA YAKALANINCA...

O HASTALIĞA YAKALANINCA... 1111

ABD'de yaşayan Lucas Starr'ın hastalığı oldukça nadir görülüyor.

ABD'nin Alaska eyaletinde yaşayan Lucas Starr'ın bedeni siyah lekelerle kaplanmış durumda.