Oğlum ve Prenses Diana benim yüzümden öldü!

31 Ağustos 1997’de Paris’ten gelen bir haber tüm dünyayı yasa boğdu. Tüm dünyanın büyük bir sevgi beslediği Prenses Diana ve Mısırlı sevgilisi Dodi Al Fayed Paris'teki Pont D'Alma tünelinde meydana gelen korkunç trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Dodi Al Fayed'in babası ünlü iş insanı Mohamed Al-Fayed de oğlunun ölümünün 26. yıldönümünden tam bir gün önce, 30 ağustos'ta hayatını kaybetti.

Modern zamanların en büyük peri masalını yaşayan Prenses Diana, kısacık ömrüne sığdırdığı onca acıdan sonra yeni bir aşka yelken açmış, İngiltere’nin gelecekti kralı Charles’la olan evliliğini ona bir değil iki erkek evlat verdikten sonra bitirmişti. Dodi Al Fayed’le yeni bir aşka yelken açan Diana artık onu bir lanet gibi takip eden kraliyet ailesiyle olan bağlarından kurtulacağı, hemen olmasa bile bir süre sonra gazetecilerin peşini bırakacağı bambaşka bir hayat düşlerken daha 36 yaşında bu dünyadan ayrıldı.