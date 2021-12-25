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  3. "Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"

"Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"

"Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız" 116

"Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"