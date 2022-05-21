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  3. Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Son fotoğrafı o

Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Son fotoğrafı o

Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Son f 115

Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Son fotoğrafı ortaya çıktı..