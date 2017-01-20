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PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF SAYESİNDE HASTALIĞI ANLAŞILDI

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF SAYESİNDE HASTALIĞI ANLAŞILDI 114
27 yaşındaki reality yıldızı Zoe Hendrix Kasım ayında ilk çocuğunu doğurduktan sonra sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak grip olduğunu söyledi. Ancak dikkatli takipçileri semptomlarını analiz ettikten sonra başka bir hastalığa karşı genç anneyi uyardı.