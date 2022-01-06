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  3. Prens Charles'a yaptıklarını yıllar sonra anlattı:

Prens Charles'a yaptıklarını yıllar sonra anlattı:

Prens Charles'a yaptıklarını yıllar sonra anlattı: 1111

Prens Charles'a yaptıklarını yıllar sonra anlattı: Kafasına oyuncak telefon fırlattım 