Sosyal medya 'normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...

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Ünlüler ve fenomenler, sosyal medyada ‘normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu. Kimi ‘Hayat devam etmek zorunda’ derken kimisi ise ‘Yediğimi, içtiğimi, çocuğumu paylaşmaya utanıyorum’ fikrindeydi...

Asrın felaketi, hepimizin kalbinde derin yaralar açtı... Geride kalanların hayatı mecburen devam ederken sosyal medyada 'normalleşme' tartışması alevlendi. Birçok ünlü isim, "Sosyal medyada hiçbir olmamış gibi paylaşım yapmayın" çıkışı yaparken; Merve Boluğur ile Şeyma Subaşı linç yedi.