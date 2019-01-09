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Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları

Survivor 2019 Türk Takımı Yarışmacı Adayları 1131

Yeni sezonda Türkiye - Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor'da bu kez yarışmacıları halk oylaması belirleyecek.