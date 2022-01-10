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  3. Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı!

Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı!

Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı! 117

Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı! Bazılarının durumu oldukça şaşırttı