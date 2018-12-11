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Telefonla Duşa Girdi Sonrası Korkunç!

Telefonla Duşa Girdi Sonrası Korkunç! 1111

Rusya, dövüş sporları şampiyonu Irina Rybnikova'nın başında gelen talihsiz olayı konuşuyor. Telefonunu da alıp duşa girdi sonrası felaket.

Sibirya'ya bağlı Bratsk şehrinde yaşayan 15 yaşındaki genç kız, banyoya giderken yanına cep telefonu da aldı.