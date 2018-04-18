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  3. Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! Şarjınızı o bitiriyor...

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! Şarjınızı o bitiriyor...

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! Şarjınızı o bitiriyor... 1111

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...