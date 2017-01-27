  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. TİTANİC VE LA LA LAND ARASINDAKİ 10 BENZERLİK

TİTANİC VE LA LA LAND ARASINDAKİ 10 BENZERLİK

TİTANİC VE LA LA LAND ARASINDAKİ 10 BENZERLİK 1110

1- 14 dalda Oscar'a aday oldular.