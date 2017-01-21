TÜM ZAMANLARIN EN PROVAKATİF 15 FİLMİ

1- PARİS'TE SON TANGO (Last Tango in Paris, 1972, IMDB Puanı: 7.1)

Marlon Brando'nun oynadığı film, Paris'teki mobilyasız bir evde cinsel ilişki yürüten bir çifti anlatıyordu.



Ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, filmdeki tartışılan tecavüz sahnesi hakkında 45 yıl sonra bir itirafta bulundu.



76 yaşındaki yönetmen, aktör Marlon Brando ile bir olup tartışmalı tecavüz sahnesinin çekimini son ana kadar kadın başrol oyuncusu Maria Schneider’den sakladıklarını söyledi:



“Maria’nın o sahnelerde bir oyuncu gibi değil, genç bir kız gibi davranmasını istedim. Aşağılanmasını ve acı çekmesini istiyordum. O sahneler gerçekti” dedi.



1972 yılında film çekildiğinde henüz 19 yaşında olan Schneider ise, pornografik bir sahnede oynayacağından haberi olmadığını, ancak senaryoda olmayan bu sahneyi yazan Brando tarafından zorlandığını açıklamıştı.



Brando’nun kendisine tecavüz eder gibi seks yaptığı konusunda konuşan Fransız aktris, “Gerçekten gözyaşı döktüm. O filmden sonra kendimi uyuşturucu haplara verdim ve intihar etmeyi bile düşündüm” demişti.