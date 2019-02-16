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  3. TURİSTLERE HAYAT KADINI TEPKİSİ!

TURİSTLERE HAYAT KADINI TEPKİSİ!

TURİSTLERE HAYAT KADINI TEPKİSİ! 1115

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kentin ilk kadın belediye başkanı Femke Halsema, kentin ünlü turizm noktalarından olan Red Light District hakkında bazı açıklamalarda bulundu.