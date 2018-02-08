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Uçan otomobil Mars'ı ıskalayacak

Uçan otomobil Mars'ı ıskalayacak 1115

Elon Musk'ın Mars hayalleri yıkıldı.