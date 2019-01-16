Ünlü fitness modeline sevgilisinden korkunç işkence!

Ünlü fitness modeli sevgilisi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlara ait bazı kanıtları sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık ayağa kalktı. Kolombiyalı fitness modeli ve antrenör Estefania Pereira, 2 yıldır sevgilisi tarafından çeşitli şiddet olaylarına ve aşağılamalara maruz kaldığını söyledi.