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  3. Ünlü fitness modeline sevgilisinden korkunç işkence!

Ünlü fitness modeline sevgilisinden korkunç işkence!

Ünlü fitness modeline sevgilisinden korkunç işkence! 1117

Ünlü fitness modeli sevgilisi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlara ait bazı kanıtları sosyal medya hesabından paylaştı, ortalık ayağa kalktı.

Kolombiyalı fitness modeli ve antrenör Estefania Pereira, 2 yıldır sevgilisi tarafından çeşitli şiddet olaylarına ve aşağılamalara maruz kaldığını söyledi.