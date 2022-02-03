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  3. Yatak odasına girdi ve şoka uğradı! Kocasını evde yalnız bırakmıştı...

Yatak odasına girdi ve şoka uğradı! Kocasını evde yalnız bırakmıştı...

Yatak odasına girdi ve şoka uğradı! Kocasını evde yalnız bırakmıştı... 1123

Yatak odasına girdi ve şoka uğradı! Kocasını evde yalnız bırakmıştı...