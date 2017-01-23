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YİYECEKLERİ FAZLA PİŞİRENLER DİKKAT!

YİYECEKLERİ FAZLA PİŞİRENLER DİKKAT! 114
Birçoğumuz için iyi bir patates kızartması çıtır çıtır olmalı. Ancak Gıda Standartları Ajansı yiyecekleri fazla pişirmenin kanser riskini arttırdığı konusunda uyardı. Tost, patates, et gibi kızartılan yiyeceklerin renginin nasıl olması gerektiğini belirtti.