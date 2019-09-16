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ZİYNET SALİ EVLENDİ!

ZİYNET SALİ EVLENDİ! 1110

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile dün akşam Girne’de dünyaevine girdi.