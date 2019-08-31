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Kaldırımda Dehşet
Kaldırımda Dehşet
Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada
31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
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