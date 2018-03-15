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DÜĞÜM SALONU

Düğüm Salonu

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!... 
Senaristliğini Şahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.

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