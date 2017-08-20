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AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı

Film Özeti

Ekstrem aktivitelerin gösterildiği bir şov programına katılmak isteyen 3 arkadaş, bunun için kafes içinde köpekbalıklarıyla dolu okyanusa dalıp bu deneyimin her anını kameraya almaya karar verir. Ancak dalışa başlaaycakları sırada yükselen dalgalar, içinde bulundukları tekneyi batırınca okyanusun ortasında köpekbalıklarıyla başbaşa kalırlar. Bu ölüm kalım savaşında kurtarılmayı bekledikleri saatleri, yine ellerindeki kamera kaydedecektir.

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