AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI
Açık Deniz 3: Kafes Dalışı
Film Özeti
Ekstrem aktivitelerin gösterildiği bir şov programına katılmak isteyen 3 arkadaş, bunun için kafes içinde köpekbalıklarıyla dolu okyanusa dalıp bu deneyimin her anını kameraya almaya karar verir. Ancak dalışa başlaaycakları sırada yükselen dalgalar, içinde bulundukları tekneyi batırınca okyanusun ortasında köpekbalıklarıyla başbaşa kalırlar. Bu ölüm kalım savaşında kurtarılmayı bekledikleri saatleri, yine ellerindeki kamera kaydedecektir.
20 Ağustos 2017 Pazar 00:01
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