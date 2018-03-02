PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın Film Konusu

Babası ve sürüsündeki diğer kuşlar gibi Güney'deki sıcak topraklara göç etmesine izin verilmeyen küçük Puloi, kışı kutuplarda yalnız geçirmek zorunda kalmıştır. Burada geçirdiği sürede yeni arkadaşlar edinip Cennet Vadisi'ne ulaşmaya çalışırken, kötü kalpli kartal Gölge'nin hain planlarına karşı da dikkatli olmalıdır.