MUTLU CANAVAR AİLESİ
Mutlu Canavar Ailesi
Mutlu Canavar Ailesi Film Konusu
4 kişilik Wishbone ailesi için günler genel anlamda mutluluk getirmemeye başlayınca, anne Emma değişiklik olması için ailesini bir eğlence parkına götürür. Ancak burada bir cadının onları lanetlemesiyle bambaşka dertleri olur: Anne Emma vampire, baba Frank Frankenstein'a, kızları Fay bir mumyaya, oğulları Max ise kurt adama dönüşmüştür. Tekrar insan haline gelebilmeleri için gerçekten mutlu bir aile olmayı becermeleri gerekmektedir.
03 Mart 2018 Cumartesi 01:20
Etiketler : Mutlu Canavar Ailesi
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.