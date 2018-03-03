MUTLU CANAVAR AİLESİ

Mutlu Canavar Ailesi

Mutlu Canavar Ailesi Film Konusu

4 kişilik Wishbone ailesi için günler genel anlamda mutluluk getirmemeye başlayınca, anne Emma değişiklik olması için ailesini bir eğlence parkına götürür. Ancak burada bir cadının onları lanetlemesiyle bambaşka dertleri olur: Anne Emma vampire, baba Frank Frankenstein'a, kızları Fay bir mumyaya, oğulları Max ise kurt adama dönüşmüştür. Tekrar insan haline gelebilmeleri için gerçekten mutlu bir aile olmayı becermeleri gerekmektedir.