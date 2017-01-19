  1. WEB TV

  2. FRAGMAN

  3. ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

Çalgı Çengi İkimiz

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.
Ankaralı 2 arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.

Etiketler :

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
DÖNERSE SENİNDİR
DÖNERSE SENİNDİR
HEP YEK 2
HEP YEK 2
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
KÖTÜ ÇOCUK
KÖTÜ ÇOCUK
FELAK
FELAK
MOANA
MOANA
Olanlar Oldu
Olanlar Oldu
KARANLIĞIN 50 TONU
KARANLIĞIN 50 TONU
SUİKAST (MECHANİC: RESURRECTİON )
SUİKAST (MECHANİC: RESURRECTİON )