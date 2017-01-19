ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
Çalgı Çengi İkimiz
Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.
Ankaralı 2 arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.
19 Ocak 2017 Perşembe 16:57
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