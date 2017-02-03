  1. WEB TV

  2. FRAGMAN

  3. Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

Cesur Kahraman : Ejderha Büyüsü

Film Özeti

Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

Etiketler :

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Halka 3 (Rings)
Halka 3 (Rings)
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ
VEZİR PARMAĞI
VEZİR PARMAĞI
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
DÖNERSE SENİNDİR
DÖNERSE SENİNDİR
HEP YEK 2
HEP YEK 2
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
PEPEE
PEPEE
KÖTÜ ÇOCUK
KÖTÜ ÇOCUK
FELAK
FELAK