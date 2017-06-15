Deccal 2

Film Özeti

İlk filmin baş karakteri Duygu, 6 Haziran 2016'da bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kendini öldürmüş, bebeği ise çocuğu olmayan bir aileye evlatlık verilmiştir. Ancak şeytani tarikat bebeği yakından izlemekte, Venüs tutulmasının gerçekleşeceği zamana dek sabırla beklemektedir. Nitekim Venüs tutulmasının olduğu gün bebeği kendi kanından birinin emzirmesi halinde kehanet devam edecektir, bu amaçla Duygu'nun kardeşi Öznur'u rehin tutmaktadırlar. Bu ayinin gerçekleşmesine engel olmaya çalışan iç ve dış tarikatlar ise, bebeği bulabilmek için var güçleriyle araştırmalarına devam ederken, çocuğu evlat edinen çift için zor zamanlar başlayacaktır.