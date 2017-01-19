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DÖNERSE SENİNDİR

Dönerse senindir

Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.

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