DÖNERSE SENİNDİR
Dönerse senindir
Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.
19 Ocak 2017 Perşembe 16:52
Etiketler : Dönerse senindir
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.