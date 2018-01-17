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ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?

Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Film Konusu

Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.
Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

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