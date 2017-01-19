  1. WEB TV

  2. FRAGMAN

  3. FELAK

FELAK

Felak

Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır.

Etiketler :

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ
DÖNERSE SENİNDİR
DÖNERSE SENİNDİR
HEP YEK 2
HEP YEK 2
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
UZAY YOLCULARI (PASSENGERS)
KÖTÜ ÇOCUK
KÖTÜ ÇOCUK
FELAK
FELAK
MOANA
MOANA
Olanlar Oldu
Olanlar Oldu
KARANLIĞIN 50 TONU
KARANLIĞIN 50 TONU
SUİKAST (MECHANİC: RESURRECTİON )
SUİKAST (MECHANİC: RESURRECTİON )