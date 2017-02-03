Fırıldak Ailesi
Fırıldak Ailesi
Film Özeti
Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya'ya varırlar.
Varol Yaşaroğlu'nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.
03 Şubat 2017 Cuma 23:27
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