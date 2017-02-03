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  3. Halka 3 (Rings)

Halka 3 (Rings)

Halka 3 (Rings)

Film Özeti

Julia (Matilda Lutz) adlı genç bir kadın, izleyenlerin 7 gün sonra mutlaka hayatına mal olan bir video kasedi izlemiş erkek arkadaşı Holt (Alex Roe) için oldukça endişelidir. Onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ederek laneti üzerine alır. Ancak böyle yapınca kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir, kasetin içinde bir film daha vardır.
Halka serisinin 12 yıl sonra gelen 3. filmi, 3 Şubat 2017'de Türkiye'de gösterime girdi.

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