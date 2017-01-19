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HEP YEK 2

Hep Yek 2

İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin'in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır'ı, Necmi Baba'yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

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