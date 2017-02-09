JOHN WİCK 2
John Wick 2
Film Özeti
Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.
09 Şubat 2017 Perşembe 16:40
Etiketler : John Wick 2
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