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ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU

Özgürlüğün Elli Tonu

Özgürlüğün Elli Tonu Film Konusu

Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve zor günleri geride bıraktıklarını düşünen çift için önlerindeki hayat yine kolay olmayacaktır, nitekim Ana'nın eski patronu Jack Hyde (Eric Johnson) ve Christian'ın geçmişinde bırakmaya çalıştığı Elena Lincoln (Kim Basinger), hayatlarından çıkmamaya kararlıdır.

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