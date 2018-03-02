ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU
Özgürlüğün Elli Tonu
Özgürlüğün Elli Tonu Film Konusu
Fırtınalı geçen uzun bir dönemin ardında nihayet aşıklar kavuşmuş, Ana (Dakota Johnson) ve Christian (Jamie Dornan) evlenmişlerdir. Birlikte gerilimli ve zor günleri geride bıraktıklarını düşünen çift için önlerindeki hayat yine kolay olmayacaktır, nitekim Ana'nın eski patronu Jack Hyde (Eric Johnson) ve Christian'ın geçmişinde bırakmaya çalıştığı Elena Lincoln (Kim Basinger), hayatlarından çıkmamaya kararlıdır.
02 Mart 2018 Cuma 23:28
Etiketler : Özgürlüğün Elli Tonu
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