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PEPEE

Pepee

Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.

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